Twitter, Bambino messaggia dall’account del Comando Strategico americano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Momenti di panico a livello globale quando, sull’account dello US Strategic Command è apparso un messaggio Twitter incomprensibile. Autore del tweet, rimosso poco dopo, è stato in realtà un Bambino. Un Bambino ha mandato nel panico il globo inviando inavvertitamente un tweet attraverso l’account ufficiale dello US Strategic Command americano, che si occupa anche delle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 31 marzo 2021) Momenti di panico a livello globale quando, sull’account dello US Strategic Command è apparso un messaggioincomprensibile. Autore del tweet, rimosso poco dopo, è stato in realtà un. Unha mandato nel panico il globo inviando inavvertitamente un tweet attraverso l’account ufficiale dello US Strategic Command, che si occupa anche delle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RaiUno : La solitudine impostagli da bambino, una volta adulto, diventa un’esigenza: la condizione indispensabile per insegu… - CarloCalenda : Anche prima del Covid solo 1 bambino su 2 aveva accesso alla mensa, servizio fondamentale per la lotta alla povertà… - Corriere : La carezza dell’infermiera al bambino con il Covid ricoverato ad Ancona: la foto simbolo - famedalupi : RT @Julia78792: La cosa più tenera che ho visto oggi @MetaErmal ?????? 'Un bambino calcia un pallone oltre il muro, non ci separano più...il c… - Adnil47991189 : RT @Raffi1174: “Da bambino volevo guarire i ciliegi quando rossi di frutti li credevo feriti la salute per me li aveva lasciati l coi fiori… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Bambino Rapisce un bambino 12enne e lo violenta, poi gli spara: arrestato 43enne Di D - 31/03/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Un uomo di 43 anni avrebbe aggredito sessualmente un bambino dopo averlo rapito e terminato lo stupro gli avrebbe sparato. Il 12enne è in gravi condizioni La polizia ha ...

Svelato il mistero del "codice segreto" pubblicato dal comando nucleare USA "Con tutto il rispetto per gli appassionati di film di spionaggio, il misterioso post era semplicemente senza senso, scritto da un bambino che si è impossessato dell'account Twitter dei militari per ...

Un bambino "s'impadronisce" del profilo social del Comando strategico degli Stati Uniti: confusione su Twitter la Repubblica Twitter, Bambino messaggia dall’account del Comando Strategico americano Momenti di panico a livello globale quando, sull’account dello US Strategic Command è apparso un messaggio Twitter incomprensibile. Autore del tweet, rimosso poco dopo, è stato in realtà un bambino.

Nucleare, Di Maio: Incoraggeremo Iran a tornare ad adempiere obblighi Nel breve periodo è essenziale lavorare per assicurare la piena attuazione dell’intesa sul nucleare, incoraggiando la Repubblica Islamica a tornare ad adempiere ai propri obblighi. Così il ministro de ...

Di D - 31/03/2021 FacebookPinterest WhatsApp Un uomo di 43 anni avrebbe aggredito sessualmente undopo averlo rapito e terminato lo stupro gli avrebbe sparato. Il 12enne è in gravi condizioni La polizia ha ..."Con tutto il rispetto per gli appassionati di film di spionaggio, il misterioso post era semplicemente senza senso, scritto da unche si è impossessato dell'accountdei militari per ...Momenti di panico a livello globale quando, sull’account dello US Strategic Command è apparso un messaggio Twitter incomprensibile. Autore del tweet, rimosso poco dopo, è stato in realtà un bambino.Nel breve periodo è essenziale lavorare per assicurare la piena attuazione dell’intesa sul nucleare, incoraggiando la Repubblica Islamica a tornare ad adempiere ai propri obblighi. Così il ministro de ...