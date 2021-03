Tony Iommi: “Il rock non è morto” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Consequence Of Sound ha intervistato Tony Iommi, storico chitarrista dei Black Sabbath. Nel corso della chiacchierata, Iommi ha parlato dello stato di salute del rock. Tony Iommi: cosa ha detto? “Il rock non è morto”. Tony Iommi lo dice nel corso dell’intervista. Il tema non è nuovo. Anche Gene Simmons aveva detto la sua. Il punto di vista di Iommi, però, è del tutto diverso da quello del bassista dei Kiss. Simmons sostiene da tempo che il rock sia morto, ucciso da servizi streaming e da coloro che bramano la musica ma non vogliono pagarla. Iommi sposa la linea di pensiero di Alice Cooper, leggenda dello shock rock. Secondo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Consequence Of Sound ha intervistato, storico chitarrista dei Black Sabbath. Nel corso della chiacchierata,ha parlato dello stato di salute del: cosa ha detto? “Ilnon è”.lo dice nel corso dell’intervista. Il tema non è nuovo. Anche Gene Simmons aveva detto la sua. Il punto di vista di, però, è del tutto diverso da quello del bassista dei Kiss. Simmons sostiene da tempo che ilsia, ucciso da servizi streaming e da coloro che bramano la musica ma non vogliono pagarla.sposa la linea di pensiero di Alice Cooper, leggenda dello shock. Secondo ...

Advertising

animarock80 : Black Sabbath, Tony Iommi: 'Il rock non è morto' - RadioFrecciaOf : Gli artisti continuano a chiedersi: il rock è morto? Secondo il chitarrsita dei Black Sabbath Tony Iommi la rispost… - rockolpoprock : Black Sabbath, Tony Iommi: 'Il rock non è morto' - Sabbath_fed : @SimonaeSto Ciò che è vero per uno, non lo è per un altro. ad esempio, per me è vero che Tony Iommi è il prù grande… - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: BLACK SABBATH: Tony Iommi, 'Il rock non morirà, la buona musica non sparirà' #BLACKSABBATH - -