Sacchi | «Capello mi fece due tunnel a chiamata | pensai di picchiarlo All’Europeo sbagliai»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigoper i suoi 75 anni. Ricorda il suo passato da calciatore e racconta un aneddoto. Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai, 10 della Spal. Nel primo tempo midue. Annunciava: ‘!’ e me la faceva passare tra le gambe. Nell’intervallo giurai: se lo rifà, picchio. L’Europeo con l’Italia, la fine della sua esperienza da ct. “Colpa mia, contro la Repubblica Ceca ci misi un quarto d’ora a fare la sostituzione dopo l’espulsione di Apolloni. E loro segnarono il 2-1. Non ero sul pezzo come una volta. Non ero già più quello di prima”. In quei giorni ci fu un sollevamento popolare a favore di Cesare Maldini. Tirava un’aria che in parte tira anche oggi: nostalgia di un calcio più semplice e più italiano. ...

Tra cui Eriksson,, Trapattoni,e Lippi. Relazioni complesse, ma che non hanno mai sminuito il valore di Baggio, ricordato anche come elemento fondamentale per la Nazionale di calcio, ...... non è mai facile e Allegri dovrebbe riflettere anche sull'esperienza del suo amico, ... ma arrivato soltanto decimo, un gradino sopra l'undicesimo posto raggiunto l'anno precedente da, ...Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai Capello, 10 della Spal. Nel primo tempo mi fece due ... “Ma lei sta con noi o con loro?”. Il Barça vinse 3-0». Sacchi indica le squadre che guarda in tv per ...Arrigo domani compie 75 anni e si racconta alla Gazzetta: “Capello diceva: ‘Tunnel!’ e me la faceva passare tra le gambe. Galliani mi ha fatto spaventare, poi mi ha mandato tre faccine col cuore” ...