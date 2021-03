Precari | dopo un anno non cambia nulla | manca ancora il piano per evitare il boom di supplenze

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Ministro Bianchi mette a segno il suo primo vero colpo da quando è Ministro: è riuscito a convincere il Governo che la scuola deve riaprire il prima possibile e infatti il nuovo decreto covid varato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 31 marzo prevede il ritorno in classe fino alla prima media nelle zone rosse. Adesso, però, l'attenzione del Ministro passa al prossimoscolastico, a partire dalle assunzioni dei docenti per coprire le numerosissime cattedre vuote. La domanda è: quale strada percorrerà? L'articolo .

Advertising

GazzettadiSiena : La perplessità del Direttivo Docenti Precari Toscana per il rinvio delle assunzioni, dopo un concorso straordinario… - Rott_Weilerin : @AndreaAndrei10 @LidiaPaolillo @Tboeri Eppure mancano prof, a sett si chiamano migliaia di precari, a nov ancora ca… - alscompa : @repubblica 250.000 #precari e si solleva una polemica inutile. Dopo il vittimismo di #azzolina ora un nuovo attacc… - Sakurauchi_Hime : RT @Ussignur_: @cammisettanta @Dreamony2 il problema da quello che ho capito dopo che un amico mi ha riferito sono i lavoratori precari o c… - Ussignur_ : @cammisettanta @Dreamony2 il problema da quello che ho capito dopo che un amico mi ha riferito sono i lavoratori pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Precari dopo

Orizzonte Scuola

... a partire dalla stabilizzazione deistorici della PA della scuola pubblica e paritaria, ... un'indennità di rischio durante l'emergenza Covid, ancora di piùche pure l'Inail ha ...... per non parlare di chi già,la stabilizzazione nei vari enti, si è visto fortemente ridurre gli orari con stipendi da fame. USB è stata, è e sarà sempre al fianco deie degli sfruttati,...Con una nota, pubblicata sulla pagina ufficiale della Città di Scigliano, l'amministrazione ha annunciato la stabilizzazione di tutti i ...Capobussi: «i riders devono chiedere di essere assunti, non saranno contattati dall’azienda. In provincia almeno 100 ciclo-fattorini. Rivolgetevi a Nidil per una mappatura e essere rappresentati». Gro ...