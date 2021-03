“Non sopporto” è il nuovo brano di Misuraca (Di mercoledì 31 marzo 2021) Misuraca in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Non sopporto” fuori per Suono Libero Music Controsensi, vizi e virtù d’Italia nel nuovo singolo di Misuraca intitolato “Non sopporto” (uscito su etichetta Suono Libero Music). Il brano, scritto e composto dallo stesso cantautore e realizzato tra Milano e Napoli negli spiragli della Pandemia Covid-19, vede la collaborazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021)in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con ilsingolo “Non” fuori per Suono Libero Music Controsensi, vizi e virtù d’Italia nelsingolo diintitolato “Non” (uscito su etichetta Suono Libero Music). Il, scritto e composto dallo stesso cantautore e realizzato tra Milano e Napoli negli spiragli della Pandemia Covid-19, vede la collaborazione… L'articolo Corriere Nazionale.

