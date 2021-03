«Leonardo 2» ci sarà | c’è già la conferma ufficiale

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Di solito l’annuncio del rinnovo di una serie viene comunicato una volta conclusa la messa in onda della prima stagione ma, nel caso di Leonardo, parliamo di un successo talmente grande da permettersi un’eccezione. Nel corso di un’intervista a Rtl 102.5, infatti, l’amministratore delegato di Lux Vude Luca Bernabei ha spiegato che la miniserie trasmessa da Raiuno, creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson e interpretata da Aidan Turner, avrà una seconda stagione. «Racconterà di un Leonardo segreto a Roma» ha detto Bernabei, pronto a rispondere anche a chi ha criticato la serie per non essere stata troppo aderente alla verità storica.