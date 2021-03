Lazio, paura per Luis Alberto: problema alla caviglia in allenamento (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita con lo Spezia, turno pasquale che segna anche la ripresa della Serie A dopo il break per le nazionali. Ma non ci sono solo buone ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita con lo Spezia, turno pasquale che segna anche la ripresa della Serie A dopo il break per le nazionali. Ma non ci sono solo buone ...

sportface2016 : #Lazio, paura per #LuisAlberto: abbandona l'allenamento dopo un duro scontro - Solo_La_Lazio : ?? Allarme #LuisAlberto ????? Scontro duro in allenamento ?? Leggi qui ?? - rurungi : @SalvoMuzzone @Kweedado @MatteoPedrosi @CorriereGranata La Lazio chiede di far giocare la Primavera,l'allenatore de… - JvJean1971 : RT @edoeduorg: pochi minuti fa al tg @Radio24_news Signora fuori da una farmacia nel Lazio. Giornalista: 'Ha paura signora? Timori?' Sign… - edoeduorg : pochi minuti fa al tg @Radio24_news Signora fuori da una farmacia nel Lazio. Giornalista: 'Ha paura signora? Timo… -