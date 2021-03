“Il fatto non sussiste”: Beppe Signori assolto (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il fatto non sussiste” è forse la frase che rimarrà per sempre impressa nella mente di Beppe Signori. L’ex giocatore e capitano della Lazio, dopo anni di processi, è finalmente libero da ogni peso. Il Tribunale di Modena lo ha assolto e dichiarato innocente. Combine di partite in un filone riguardante il calcio scommesse, il reato di cui era accusato. Beppe Signori assolto dal reato di calcioscommesse “Il fatto non sussiste”, Signori innocente? Secondo il Tribunale di Modena che ha analizzato il caso di Beppe Signori, sì, l’ex giocatore è innocente. Il capo d’accusa che uno dei più grandi giocatori della Serie A, si è trascinato per ben 10 lunghi anni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ilnon” è forse la frase che rimarrà per sempre impressa nella mente di. L’ex giocatore e capitano della Lazio, dopo anni di processi, è finalmente libero da ogni peso. Il Tribunale di Modena lo hae dichiarato innocente. Combine di partite in un filone riguardante il calcio scommesse, il reato di cui era accusato.dal reato di calcioscommesse “Ilnon”,innocente? Secondo il Tribunale di Modena che ha analizzato il caso di, sì, l’ex giocatore è innocente. Il capo d’accusa che uno dei più grandi giocatori della Serie A, si è trascinato per ben 10 lunghi anni, ...

