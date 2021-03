Game of Games: Simona Ventura è un uragano, Fico esilarante con Elettra (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è alzato il sipario sulla primissima puntata di Game of Games – Gioco Loco, il nuovo Game show che anima la prima serata di Rai 2 che ha visto il ritorno in tv dell’amatissima Simona Ventura. La Super Simo nazionale ha preso le redini di una bella novità nel palinsesto televisivo italiano, un format ideato da Ellen DeGeneres e già di grandissimo successo in USA e altri Paesi del mondo. Energica e vulcanica come sempre, la Ventura sin dai primi minuti del programma è stata una vera forza della natura immersa nel nuovissimo studio, curato nei minimi dettagli. Arioso e spazioso, con scenografie che ricordano moltissimo i luna park ricchi di giochi, giostre e luci. La conduttrice ha fatto un ingresso scoppiettante tra decine di grandi palloncini che rimbalzavano qua e là, scegliendo tra ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è alzato il sipario sulla primissima puntata diofs – Gioco Loco, il nuovoshow che anima la prima serata di Rai 2 che ha visto il ritorno in tv dell’amatissima. La Super Simo nazionale ha preso le redini di una bella novità nel palinsesto televisivo italiano, un format ideato da Ellen DeGeneres e già di grandissimo successo in USA e altri Paesi del mondo. Energica e vulcanica come sempre, lasin dai primi minuti del programma è stata una vera forza della natura immersa nel nuovissimo studio, curato nei minimi dettagli. Arioso e spazioso, con scenografie che ricordano moltissimo i luna park ricchi di giochi, giostre e luci. La conduttrice ha fatto un ingresso scoppiettante tra decine di grandi palloncini che rimbalzavano qua e là, scegliendo tra ...

