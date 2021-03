Covid, a Roma 2 morti nei supermercati: “Finora fortunati” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Due morti in 3 giorni tra i lavoratori dei supermercati a Roma? Diciamo che Finora siamo stati fortunati, vista l’esposizione di questi lavoratori al contagio in questi mesi. Ma adesso il Covid sta presentando il conto e questi lavoratori, che sono stati chiamati eroi come gli operatori sanitari, continuano a essere invisibili per le istituzioni e iniziano a morire. E questa è una cosa che non possiamo accettare. E che non accetteremo”. Così Alessandro Maria Contucci e Roberta Valenti, sindacalisti della Uiltucs di Roma e Lazio, commentano con Adnkronos/Labitalia le due morti per Covid in 3 giorni tra i lavoratori dei supermercati della Capitale. Due morti che per il sindacato vanno di pari passo con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Duein 3 giorni tra i lavoratori dei? Diciamo chesiamo stati, vista l’esposizione di questi lavoratori al contagio in questi mesi. Ma adesso ilsta presentando il conto e questi lavoratori, che sono stati chiamati eroi come gli operatori sanitari, continuano a essere invisibili per le istituzioni e iniziano a morire. E questa è una cosa che non possiamo accettare. E che non accetteremo”. Così Alessandro Maria Contucci e Roberta Valenti, sindacalisti della Uiltucs die Lazio, commentano con Adnkronos/Labitalia le dueperin 3 giorni tra i lavoratori deidella Capitale. Dueche per il sindacato vanno di pari passo con ...

