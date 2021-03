Call of Duty Warzone: glitch degli stim infiniti riappare per la settima volta – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pare che il glitch degli stim infiniti sia tornato in Call of Duty Warzone per la settimana volta. I giocatori non sono contenti.. Non c’è pace per i giocatori di Call of Duty Warzone. Secondo diverse segnalazioni, il glitch degli stim infiniti è tornato all’interno del battle royale dopo l’ultimo update. Nella giornata di ieri (30 marzo 2021) è infatti stato rilasciato un nuovo aggiornamento per il gioco, che ha ridotto il peso totale su disco dello sparatutto. Purtroppo ha riportato indietro anche il problema delle cure infinite. Il glitch degli stim ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pare che ilsia tornato inofper lana. I giocatori non sono contenti.. Non c’è pace per i giocatori diof. Secondo diverse segnalazioni, ilè tornato all’interno del battle royale dopo l’ultimo update. Nella giornata di ieri (30 marzo 2021) è infatti stato rilasciato un nuovo aggiornamento per il gioco, che ha ridotto il peso totale su disco dello sparatutto. Purtroppo ha riportato indietro anche il problema delle cure infinite. Il...

