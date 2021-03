AstraZeneca e i casi di trombosi: cosa dice il nuovo bugiardino del vaccino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il nuovo bugiardino di AstraZeneca (Vaxzevria): cosa sappiamo sui casi di trombosi e quali sono gli effetti collaterali. AstraZeneca cambia nome e aggiorna il proprio bugiardino. Come anticipato nella giornata del 30 marzo, la nuova denominazione del prodotto è Vaxzevria, mentre per quanto riguarda il foglietto illustrativo, la società inserisce anche le informazioni legate a trombosi e trombocitopenia. vaccino, il nuovo bugiardino di AstraZeneca (Vaxzevria) Le informazioni sul nuovo bugiardino di AstraZeneca arrivano dal sito dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali. In seguito alla sospensione disposta ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildi(Vaxzevria):sappiamo suidie quali sono gli effetti collaterali.cambia nome e aggiorna il proprio. Come anticipato nella giornata del 30 marzo, la nuova denominazione del prodotto è Vaxzevria, mentre per quanto riguarda il foglietto illustrativo, la società inserisce anche le informazioni legate ae trombocitopenia., ildi(Vaxzevria) Le informazioni suldiarrivano dal sito dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali. In seguito alla sospensione disposta ...

