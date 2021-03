Yakuza 6: The Song of Life, la recensione per PC del capitolo finale della saga (Di martedì 30 marzo 2021) La lunga saga di Kazuma Kiryu si conclude finalmente anche su PC e Xbox con il sesto capitolo della serie SEGA: la recensione di Yakuza 6: The Song of Life.. Con la recensione di Yakuza 6: The Song of Life per PC si chiude di fatto un’epoca: la lunga saga di Kazuma Kiryu giunge alla propria conclusione anche sulle piattaforme Microsoft con un capitolo solido, ispirato e significativo, sebbene forse troppo conservativo sotto alcuni aspetti. Scaricabile gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass, il gioco riprende gli eventi esattamente da dove li avevamo lasciati al termine di Yakuza 5, utilizzando … L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 30 marzo 2021) La lungadi Kazuma Kiryu si conclude finalmente anche su PC e Xbox con il sestoserie SEGA: ladi6: Theof.. Con ladi6: Theofper PC si chiude di fatto un’epoca: la lungadi Kazuma Kiryu giunge alla propria conclusione anche sulle piattaforme Microsoft con unsolido, ispirato e significativo, sebbene forse troppo conservativo sotto alcuni aspetti. Scaricabile gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass, il gioco riprende gli eventi esattamente da dove li avevamo lasciati al termine di5, utilizzando … L'articolo proviene da HelpMeTech.

