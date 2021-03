William-Harry uniti per Lady Diana (Di martedì 30 marzo 2021) L’inaugurazione di una statua per Lady Diana nei giardini di Kensington, a luglio, potrebbe riunire i due fratelli William e Harry. Dopo l’intervista bomba di Harry e la moglie Meghan a Oprah Winfrey, il duca di Sussex ha sentito il padre Carlo e il fratello maggiore per telefono. Com’è andata tra loro? I due si riavvicineranno in estate? La frattura tra William e Harry, i due fratelli reali Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 30 marzo 2021) L’inaugurazione di una statua pernei giardini di Kensington, a luglio, potrebbe riunire i due fratelli. Dopo l’intervista bomba die la moglie Meghan a Oprah Winfrey, il duca di Sussex ha sentito il padre Carlo e il fratello maggiore per telefono. Com’è andata tra loro? I due si riavvicineranno in estate? La frattura tra, i due fratelli reali Articolo completo: dal blog SoloDonna

