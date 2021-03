Viaggi all’estero a Pasqua, Speranza: «Tampone e quarantena di 5 giorni anche per chi rientra da Paesi Ue». Protestano i tour operator (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nella mattinata di oggi, 30 marzo, un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea di effettuare un Tampone alla partenza. Al rientro, i cittadini dovranno poi sottoporsi a una quarantena di 5 giorni e a un ulteriore Tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. Si tratta di una misura presa in extremis per arginare quanto più possibile l’esodo dei giorni di Pasqua. Con lo stop agli spostamenti a causa della pandemia da Coronavirus, che sia zona rossa o arancione, chi deve andare all’estero per turismo può farlo raggiungendo tranquillamente l’aeroporto più vicino. ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertofirmerà nella mattinata di oggi, 30 marzo, un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri dadell’Unione Europea di effettuare unalla partenza. Al rientro, i cittadini dovranno poi sottoporsi a unadi 5e a un ulteriorealla fine dei 5. Laè già prevista per tutti iextra Ue. Si tratta di una misura presa in extremis per arginare quanto più possibile l’esodo deidi. Con lo stop agli spostamenti a causa della pandemia da Coronavirus, che sia zona rossa o arancione, chi deve andareper turismo può farlo raggiungendo tranquillamente l’aeroporto più vicino. ...

