Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo (Di martedì 30 marzo 2021) Un paio di mesi fa, dopo un’evidente crisi, la coppia di Uomini e Donne formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo si era lasciata. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi aveva scelto il corteggiatore lo scorso maggio e i due erano parsi subito molto innamorati ma anche molto diversi. Per Sara, Sonny ha lasciato la sua Milano per trasferirsi a Roma, ma questo non è bastato a scongiurare la rottura. Si era anche parlato di un nuovi fidanzamento della 28enne, che di mestiere fa l’hostess e l’influencer, ma si trattava di una fake-news, come specificato da lei stessa. Quindi non si era più parlato di questa coppia fino a quando qualche ora fa, del tutto a sorpresa, Sara Shaimi ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 marzo 2021) Un paio di mesi fa, dopo un’evidente crisi, la coppia diformata daDi Meo si era lasciata. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi aveva scelto il corteggiatore lo scorso maggio e i due erano parsi subito molto innamorati ma anche molto diversi. Perha lasciato la sua Milano per trasferirsi a Roma, ma questo non è bastato a scongiurare la rottura. Si era anche parlato di un nuovi fidanzamento della 28enne, che di mestiere fa l’hostess e l’influencer, ma si trattava di una fake-news, come specificato da lei stessa. Quindi non si era più parlato di questa coppia fino a quando qualche ora fa, del tutto a sorpresa,ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto ...

