Ufc | nuovo avversario per Di Chirico | il 5 giugno contro Dolidze

(Di martedì 30 marzo 2021) Circa cinque mesi dopo la vittoria - show su Joaquin Buckley , con quel calcio alla testa che gli è valso anche il bonus per la 'performance of the night', c'è subito unin Ufc per ...

Circa cinque mesi dopo la vittoria - show su Joaquin Buckley , con quel calcio alla testa che gli è valso anche il bonus per la 'performance of the night', c'è subito un avversario in Ufc per Alessio Di Chirico. Il 5 giugno, località ancora da stabilirsi, 'Manzo' affronterà il georgiano Roman Dolidze. Alessio Di Chirico, al primo evento targato UFC trasmesso su ABC, ha sconfitto per KO Joaquin Buckley, riuscendo anche ad ottenere il bonus "Performance of the Night". Ora, il sito BJPENN ha riportato ... Francis Ngannou è il nuovo campione mondiale dei pesi massimi UFC dopo aver sconfitto il campione in carica Stipe Miocic ...