Siria | imprenditore simulò sequestro | tre arresti

(Di martedì 30 marzo 2021) Ildell’bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima da una banda di tre persone finite in carcere oggi su richiesta della Procura di Roma. Secondo quanto accertato da Ros e Sco, i tre proposero all’italiano di simulare undi persona in cambio di denaro ma una volta giunto in Turchia, come richiesto dalla banda, fu “venduto” a un gruppo vicino ad Al Qaeda e trasferito indove rimase dal 2016 al 2019 quando fu liberato. La banda è accusata didi persona per scopo di terrorismo mentre a Sandrini è contestata la simulazione di reato e truffa.