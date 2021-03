Sicilia, nel mirino i dati su contagi e tamponi: indagato l’assessore (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Tre le persone finite agli arresti domiciliari. L'inchiesta è partita da un laboratorio di Alcamo Dalla Sicilia sarebbero stati inviati all’Istituto superiore di sanità falsi dati riguardanti i tamponi e il numero di positivi, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del Covid-19. I carabinieri del Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani starebbero dando esecuzione a una ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Trapani, su richiesta in via di assoluta urgenza della Procura, nei confronti di appartenenti al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana. Le accuse sono falso materiale e ideologico in concorso. I ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Tre le persone finite agli arresti domiciliari. L'inchiesta è partita da un laboratorio di Alcamo Dallasarebbero stati inviati all’Istituto superiore di sanità falsiriguardanti ie il numero di positivi, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del Covid-19. I carabinieri del Nas di Palermo e del Comando provinciale di Trapani starebbero dando esecuzione a una ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Trapani, su richiesta in via di assoluta urgenza della Procura, nei confronti di appartenenti al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato della Salute della Regionena. Le accuse sono falso materiale e ideologico in concorso. I ...

