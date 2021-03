Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia in Lituania per la terza vittoria in fila. Molti cambi per Mancini (Di martedì 30 marzo 2021) Terzo appuntamento delle Qualificazioni al campionato mondiale di calcio del 2022 in Qatar per l’Italia di Roberto Mancini. Un cammino cominciato in maniera ottimale, con due vittorie per 2-0 contro Irlanda del Nord e Bulgaria che allungano la striscia positiva degli azzurri a ventiquattro partite (19 vittorie e 5 pareggi). Dopo la trasferta a Sofia, Lorenzo Insigne e compagni continuano il loro soggiorno nell’Europa dell’Est, spostandosi a Vilnius per sfidare la Lituania e per rimanere a punteggio pieno nel gruppo C. La nazionale baltica, di giovane vita calcistica (‘rinata’ dopo la scissione dell’U) non sembra in grado di impensierire gli azzurri in mezzo al campo: nel debutto contro la Svizzera è uscita sconfitta solo per 1-0, ma giocando una partita costantemente dietro la linea della palla e ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Terzo appuntamento delleal campionato mondiale di calcio delin Qatar perdi Roberto. Un cammino cominciato in maniera ottimale, con due vittorie per 2-0 contro Irlanda del Nord e Bulgaria che allungano la striscia positiva degli azzurri a ventiquattro partite (19 vittorie e 5 pareggi). Dopo la trasferta a Sofia, Lorenzo Insigne e compagni continuano il loro soggiorno nell’Europa dell’Est, spostandosi a Vilnius per sfidare lae per rimanere a punteggio pieno nel gruppo C. La nazionale baltica, di giovane vita calcistica (‘rinata’ dopo la scissione dell’U) non sembra in grado di impensierire gli azzurri in mezzo al campo: nel debutto contro la Svizzera è uscita sconfitta solo per 1-0, ma giocando una partita costantemente dietro la linea della palla e ...

