Proteste in Messico per la morte di una donna: i motivi (Di martedì 30 marzo 2021) Le vertebre del collo spezzate sarebbero la causa del decesso di Victoria, in Messico. Quattro agenti rischiano l'arresto. Vertebre del collo frantumate dai poliziotti: Victoria muore a 36 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Le vertebre del collo spezzate sarebbero la causa del decesso di Victoria, in. Quattro agenti rischiano l'arresto. Vertebre del collo frantumate dai poliziotti: Victoria muore a 36 anni su Notizie.it.

Advertising

LaPresse_news : Messico, donna muore dopo arresto della polizia: rabbia e #proteste - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: In #Messico vengono uccise in media 10 #donne al giorno, vittime della #violenzadigenere. Di fronte all'inazione del #… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: In #Messico vengono uccise in media 10 #donne al giorno, vittime della #violenzadigenere. Di fronte all'inazione del #… - CafeGeopolitico : In #Messico vengono uccise in media 10 #donne al giorno, vittime della #violenzadigenere. Di fronte all'inazione de… -