Paura a Roma: spari a Tor Bella Monaca in pieno giorno (Di martedì 30 marzo 2021) Colpi di pistola, una moto che sfreccia e tanto caos a Tor Bella Monaca. Sembrerebbe, dalle prime segnalazioni dei residenti, che ci sia stata una “sparatoria” in Via dell’Archeologia alle 16:30 circa. I colpi di pistola sarebbero partiti da due persone in sella ad una moto ed avrebbero avuto come bersaglio un bar del posto. Potrebbe esserci un ferito, ma per il momento la situazione è confusionaria. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri della locale Stazione: seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Colpi di pistola, una moto che sfreccia e tanto caos a Tor. Sembrerebbe, dalle prime segnalazioni dei residenti, che ci sia stata una “sparatoria” in Via dell’Archeologia alle 16:30 circa. I colpi di pistola sarebbero partiti da due persone in sella ad una moto ed avrebbero avuto come bersaglio un bar del posto. Potrebbe esserci un ferito, ma per il momento la situazione è confusionaria. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri della locale Stazione: seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Paura a Roma: spari a Tor Bella Monaca in pieno giorno - Giulia_Zan : Quindi Tommy è rimasto a Roma, ho ''paura'' di un altra finta paparazzata uffa - alexmessomalexx : @emabignardi @SimoPillon ..di Roma è solo uno degli oltre 70 casi di omofobia registrati nel 2021, poi la cifra ner… - CarlaGigia : RT @aldagrassa: Redazione, conduttrice, società produttrice ascoltateci: non abbiate paura dell'audience, mandatela a casa, ma proprio… - aldagrassa : Redazione, conduttrice, società produttrice ascoltateci: non abbiate paura dell'audience, mandatela a casa, ma… -