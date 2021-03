Nigeriano irregolare e senza mascherina tossisce in faccia alla gente e picchia gli agenti: è già libero (Di martedì 30 marzo 2021) Un 26enne Nigeriano, irregolare sul territorio italiano, è entrato senza mascherina in un supermercato di Fano e ha iniziato a tossire in faccia ai clienti in fila alla cassa. Chiamata la polizia, sono arrivate sul posto due pattuglie, ma l’immigrato nel frattempo è fuggito per non farsi identificare. Rintracciato, alla richiesta di documenti, ha reagito aggredendo i poliziotti con pugni e calci. E’ stato quindi arrestato. Tuttavia, è già libero. Impossibile rimpatriarlo, perché mancano i voli per la Nigeria. Tuttavia l’uomo è di nuovo uccel di bosco. È accaduto in un supermercato di Fano Ecco i fatti. In un supermercato della catena Eurospin di Fano, in provincia di Ancona; il 26enne Nigeriano, una volta entrato nel supermercato, ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Un 26ennesul territorio italiano, è entratoin un supermercato di Fano e ha iniziato a tossire inai clienti in filacassa. Chiamata la polizia, sono arrivate sul posto due pattuglie, ma l’immigrato nel frattempo è fuggito per non farsi identificare. Rintracciato,richiesta di documenti, ha reagito aggredendo i poliziotti con pugni e calci. E’ stato quindi arrestato. Tuttavia, è già. Impossibile rimpatriarlo, perché mancano i voli per la Nigeria. Tuttavia l’uomo è di nuovo uccel di bosco. È accaduto in un supermercato di Fano Ecco i fatti. In un supermercato della catena Eurospin di Fano, in provincia di Ancona; il 26enne, una volta entrato nel supermercato, ha ...

