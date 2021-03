Morti nel Napoletano, carabinieri fermano investitore (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Compagnia di Marano hanno fermato su ordine della Procura di Napoli Nord il 26enne Giuseppe Greco, accusato di aver ucciso venerdì scorso il 30enne Ciro Chirollo e il 40enne Domenico Romano. Per la Procura – Procuratore Carmine Renzulli e sostituito Paolo Martinelli – Greco avrebbe travolto con la sua Smart lo scooter su cui viaggiavano i due uomini, dopo che questi ultimi lo avevano rapinato dell’orologio. Il fermo è arrivato dopo qualche giorno dal fatto perché gli inquirenti hanno dovuto verificare la versione fornita dal 26enne, che aveva dichiarato al pm di essere stato rapinato del rolex e dell’auto, respingendo l’accusa di aver travolto Chirollo e Romano. Sul luogo dell’impatto sono stati ritrovati il rolex e una pistola Beretta, che era probabilmente dei due rapinatori. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Idella Compagnia di Marano hanno fermato su ordine della Procura di Napoli Nord il 26enne Giuseppe Greco, accusato di aver ucciso venerdì scorso il 30enne Ciro Chirollo e il 40enne Domenico Romano. Per la Procura – Procuratore Carmine Renzulli e sostituito Paolo Martinelli – Greco avrebbe travolto con la sua Smart lo scooter su cui viaggiavano i due uomini, dopo che questi ultimi lo avevano rapinato dell’orologio. Il fermo è arrivato dopo qualche giorno dal fatto perché gli inquirenti hanno dovuto verificare la versione fornita dal 26enne, che aveva dichiarato al pm di essere stato rapinato del rolex e dell’auto, respingendo l’accusa di aver travolto Chirollo e Romano. Sul luogo dell’impatto sono stati ritrovati il rolex e una pistola Beretta, che era probabilmente dei due rapinatori. L'articolo proviene da ...

