Matteo Renzi in Bahrain: è bufera sui social (Di martedì 30 marzo 2021) La presenza di Matteo Renzi in Bahrain ad assistere al Gp di Formula 1, ha scatenato una vera è propria bufera social. Ma cosa, in particolare, ha infiammato gli animi del popolo del web? Matteo Renzi in Bahrain: perchè è polemica? Corrono i contagi e l’Italia si tinge di rosso. E intanto gli albergatori si Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) La presenza diinad assistere al Gp di Formula 1, ha scatenato una vera è propria. Ma cosa, in particolare, ha infiammato gli animi del popolo del web?in: perchè è polemica? Corrono i contagi e l’Italia si tinge di rosso. E intanto gli albergatori si

Advertising

repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - fattoquotidiano : Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrai… - Agenzia_Ansa : Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social… - Balaklava : RT @Svagaia: Nel prossimo film di James Bond il super villain sarà Matteo Renzi. - corrini : Anche in questo caso: grazie, Matteo Renzi. -