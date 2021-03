LIVE Sinner-Ruusuvuori, Masters1000 Miami in DIRETTA: in palio i quarti di finale (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner-Emil Ruusuvuori, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino a caccia di un’altra vittoria in Florida. Dopo la fantastica battaglia contro il russo Karen Khachanov, Sinner torna in campo ed affronta il finlandese Emili Ruusuvuori, numero 83 della classifica mondiale. L’altoatesino punta a conquistare i quarti di finale sul cemento americano e parte certamente favorito nel match odierno. Sicuramente un’occasione importante per il giovane azzurro, che è la testa di serie più alta tra quelle rimaste nella sua parte di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match Jannik-Emil, valevole per gli ottavi didel Masters 1000 di. L’altoatesino a caccia di un’altra vittoria in Florida. Dopo la fantastica battaglia contro il russo Karen Khachanov,torna in campo ed affronta il finlandese Emili, numero 83 della classifica mondiale. L’altoatesino punta a conquistare idisul cemento americano e parte certamente favorito nel match odierno. Sicuramente un’occasione importante per il giovane azzurro, che è la testa di serie più alta tra quelle rimaste nella sua parte di ...

