L’arresto di Pelle mi fa tornare indietro di 14 anni | a Duisburg | l’11 settembre della ‘ndragheta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Davvero un lavoro eccellente quellodda di Reggio Calabria, che da diversia questa parte, prima con Federico Cafiero De Raho, ora con GiovBombardieri, sta ottenendo risultati davvero eccellenti. Il tutto con grande equilibrio e sobrietà anche mediatica. Di questi tempi non è poco. Anzi! L’ultimo arresto del boss latitante in Portogallo “Ciccio Pakistan”, alias Francesco, mi fanel tempo a circa quattordiciorsono. Precisamente a, in Germania, nel cuore dell’Europa, una città da 500 mila abitanti. Intorno alle due di notte di quel 15 agosto 2007, il cuoco calabrese del ristorante pizzeria “Da Bruno” chiude il locale con due camerieri e tre amici e si avvia tranquillo a prendere l’auto. Erano tutti ...