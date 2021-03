L.elettorale: Comincini (Pd), 'sostenere sforzo Letta per superare liste bloccate' (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Credo che lo sforzo di Enrico Letta di superare le liste bloccate vada sostenuto con forza. Negli ultimi anni i sistemi elettorali hanno indebolito quel rapporto fondamentale che lega eletti e territorio”. Lo dice il senatore del Pd Eugenio Comincini. "Un diverso sistema di scelta della classe dirigente premierebbe molto di più chi si spende per i propri territori e darebbe sicuramente più peso alle competenze e alle positive esperienze maturate da tanti sindaci e amministratori”, conclude Comincini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Credo che lodi Enricodilevada sostenuto con forza. Negli ultimi anni i sistemi elettorali hanno indebolito quel rapporto fondamentale che lega eletti e territorio”. Lo dice il senatore del Pd Eugenio. "Un diverso sistema di scelta della classe dirigente premierebbe molto di più chi si spende per i propri territori e darebbe sicuramente più peso alle competenze e alle positive esperienze maturate da tanti sindaci e amministratori”, conclude

