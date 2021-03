Joan Mir | quel podio perso per l’ambizione

(Di martedì 30 marzo 2021) Un GP del Qatar dolceamaro perMir. Il campione del mondo non ha cominciato benissimo il weekend d’apertura della classe regina, faticando in qualifica, ma in gara ha ricordato a tutti che il numero 1 è lui. Dopo una rimonta straordinaria, il maiorchino ha lottato con le Ducati di Johann Zarco e Pecco Bagnaia per un posto sul. Le due Ducati erano in crisi di gomme, ene ha approfittato sfilandole entrambe, ma…al traguardo, l’alfiere Suzuki passa da secondo a quarto! Cosa è successo? Da fuori, è sembrato che venisse fagocitato dalla potenza delle Ducati, dotate del loro generoso motore, ma c’è dell’altro. Nel post gara, Mir ha discusso della questione: ecco cos’ha detto. Suzuki MotoGP, una qualifica da top ten GP del Qatar: qual è la versione diMir? Intervistato da Motorsport.com, Mir si ...

...28.663 2 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing +1.092 3 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +1.129 4 36 Suzuki Team Suzuki Ecstar +1.222 5 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy ...