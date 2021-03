Giocano a carte assembrandosi: multati in otto (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – In una Regione Lazio ancora zona rossa, nel pomeriggio di ieri gli uomini del IX Distretto di Pubblica Sicurezza “Esposizione”, diretto da Pasquale Fiocco, hanno sorpreso 8 cittadini di nazionalita’ filippina assembrati fra loro. Questi sono stati fermati mentre giocavano a carte sulle scalinate del piazzale della Stazione Eur Fermi di fronte al laghetto, formando il cosiddetto “capannello”. Immediatamente sono stati identificati e sanzionati amministrativamente secondo la normativa vigente. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – In una Regione Lazio ancora zona rossa, nel pomeriggio di ieri gli uomini del IX Distretto di Pubblica Sicurezza “Esposizione”, diretto da Pasquale Fiocco, hanno sorpreso 8 cittadini di nazionalita’ filippina assembrati fra loro. Questi sono stati fermati mentre giocavano asulle scalinate del piazzale della Stazione Eur Fermi di fronte al laghetto, formando il cosiddetto “capannello”. Immediatamente sono stati identificati e sanzionati amministrativamente secondo la normativa vigente. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.

