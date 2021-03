Elodie contro la Lega | Sull' omofobia siete indegni

(Di martedì 30 marzo 2021)attacca laper l’ostruzionismola legge Zan: “, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, scrive sui social la cantante. Proprio nella giornata odierna in Senato si sarebbe dovuti arrivare alla calendarizzazione, in commissione Giustizia, dell’esame della leggel’a firma del deputato del Pd Alessandro Zan. Tuttavia la discussione’avvio della calendarizzazione del disegno di legge rischia di slittare a domani. La commissione Giustizia, presieduta dal leghista Andrea Ostellari, si riunirà alle 20.15 al termine dei lavori in Aula. “Ma solo per la discussione sul decreto per l’esame degli avvocati che è all’ordine del giorno - specifica Monica ...

...l'omotransfobia non serva o sia pericolosa? Non dovresti neppure esser rappresentato in Parlamento. É il tollerantissimo pensiero - pensiero, che parolone " espresso su Instagram daDi ...La cantantesi è sfogata via socialalcuni esponenti della Lega che si sono espressi negativamente in merito alla legge Zanl'omotransfobia.la Lega: i motivi Ancora una voltaè scesa in campo attraverso i social per dire la sua in merito alla politica, e in particolare a una legge che le starebbe a cuore, ovvero ...Elodie attacca la Lega per l’ostruzionismo contro la legge Zan sull’omofobia: “Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, scrive sui social la cantante. Proprio nella giornata ...“Questa gente non dovrebbe essere in parlamento, questa gente è omotransfobica” scrive Elodie in una storia che arriva alla fine di una serie di immagini contro la Lega e in particolare il Senatore S ...