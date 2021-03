Draghi e la moglie si sono vaccinati Prima dose di Astrazeneca nella hub della Stazione Termini

(Di martedì 30 marzo 2021) Lo aveva annunciato e il giorno è arrivato. Mariosi è vaccinato. Con, come confermano fontipresidenza del Consiglio. Insieme allaMaria SereCappello, il premier si è recatohubTermine per la somministrazionedel vaccino anti-Covid-19 anglo-svedese. Come previsto dal calendariocampagna vaccinaleRegione Lazio.si è vaccinato coninsieme allaEra stato lo stesso presidente del Consiglio, nel pieno del caso del blocco dei(sospeso dall’Aifa e poi riammesso all’Ema) ad ...

si vaccina al centro della stazione Termini con la. Le immagini, vaccino Astrazenecae lasi sono vaccinati con Astrazeneca.e l'immunità di gregge a luglio Il 16 aprile cominceranno ad arrivare in Italia i primi vaccini ...ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini com ...Mario Draghi lo aveva annunciato venerdì scorso in conferenza stampa : “Ho fatto la prenotazione per vaccinarmi con Astrazeneca , non mi hanno ancora chiamato, spero la settimana prossima “. Così è st ...