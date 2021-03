Dati Covid, sindaco Palermo “Inaccettabile scherzare con la vita delle persone” (Di martedì 30 marzo 2021) “Più volte ho richiesto che fossero forniti ai sindaci e ai cittadini Dati corretti, costanti e scientificamente validi. Ancora oggi, però, i sindaci hanno Dati contrastanti”: a dirlo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, parlando dell’inchiesta della Procura di Trapani sui presunti falsi Dati dei contagi in Sicilia. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) “Più volte ho richiesto che fossero forniti ai sindaci e ai cittadinicorretti, costanti e scientificamente validi. Ancora oggi, però, i sindaci hannocontrastanti”: a dirlo ildi, Leoluca Orlando, parlando dell’inchiesta della Procura di Trapani sui presunti falsidei contagi in Sicilia. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città.

