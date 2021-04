Dati Covid falsificati, Musumeci accetta dimissioni Razza (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha accettato le dimissioni dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza presentate poche ore fa dopo l’avviso di garanzia che gli è stato notificato questa mattina dalla procura di Trapani nell’ambito dell’indagine sulle false comunicazioni dei Dati Covid siciliani all’Istituto superiore di Sanità. Alle 15,30 è in programma una Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente della Regione Siciliana Nellohato ledell’assessore regionale alla Salute Ruggeropresentate poche ore fa dopo l’avviso di garanzia che gli è stato notificato questa mattina dalla procura di Trapani nell’ambito dell’indagine sulle false comunicazioni deisiciliani all’Istituto superiore di Sanità. Alle 15,30 è in programma una

borghi_claudio : Il 'mistero' dei morti covid e dei dati istat. Secondo l'amico @pbecchi il fatto che i morti covid non siano visibi… - fanpage : Caso dati Covid in Sicilia. Emergono nuove intercettazioni. - TgLa7 : #Covid, @matteosalvinimi: Cdm prenda atto dei dati scientifici. Pronto a confrontarmi con Speranza - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: #SPERANZA CI VOLEVA RECLUSI IN CASA SENZA SE E SENZA MA. MA #DRAGHI DICE SÌ ALLE #DEROGHE DI #SALVINI Valutazioni set… - BabboleoNews : #Covid, #Savona e #Imperia, in zona #rossa da mezzanotte fino all’11 aprile. La decisione è stata presa dopo un con… -