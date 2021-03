Covid, Ilaria Capua: “Virus non andrà via nemmeno con vaccino” (Di martedì 30 marzo 2021) “Il coronaVirus non andrà via”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, a DiMartedì si esprime così sull’emergenza Covid-19 in Italia. “Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ci sono stati paesi europei con più di 1000 morti al giorno. Da noi non è successo, mi auguro che in brevissimo tempo da noi la curva dei ricoveri e decessi cominci a crollare. Con le misure si riesce ad appiattire la curva. Con il vaccino, si schiaccia”, dice la scienziata al programma di La7. “Il Virus non andrà via, diventerà endemico. La sua circolazione è attiva. Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. Il vaccino Pfizer riduce del 90% la trasmissione con 2 dosi. Con una dose, la riduce ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “Il coronanonvia”. La professoressa, direttrice dell’UF One Health Center, a DiMartedì si esprime così sull’emergenza-19 in Italia. “Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ci sono stati paesi europei con più di 1000 morti al giorno. Da noi non è successo, mi auguro che in brevissimo tempo da noi la curva dei ricoveri e decessi cominci a crollare. Con le misure si riesce ad appiattire la curva. Con il, si schiaccia”, dice la scienziata al programma di La7. “Ilnonvia, diventerà endemico. La sua circolazione è attiva. Ilazzera la malattia e riduce la trasmissione. IlPfizer riduce del 90% la trasmissione con 2 dosi. Con una dose, la riduce ...

fattoquotidiano : Pizzicato in castagna, manco fosse il carbonaro #edicola [di Ilaria Proietti] - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - ilariacapua : Questa proposta è valida piu che mai. #Vacciniamo - 42Sz40 : @rihanna @Sia @JAY_Z_Daily @SnoopDogg @Eminem @Madonna @Beyonce @KimKardashian @victoriabeckham @ReeseW Covid, Il… - 42Sz40 : @repubblica @fattoquotidiano @sole24ore @Tg1Raiofficial @Agenzia_Ansa @SkyTG24 @MediasetTgcom24 Covid, Ilaria Capua… -