“Con lui ho chiuso”. Isola dei famosi, il duro scontro tra i due concorrenti: Ilary Blasi costretta ad intervenire. “È nocivo per me e per il gruppo” (Di martedì 30 marzo 2021) All’Isola dei famosi è tempo di nomination e dopo le tensioni tra Awed e il resto del gruppo, il naufrago sembra essere il candidato perfetto per finire nuovamente al televoto. Roberto Ciufoli, in occasione della sua nomination, fa immediatamente il nome dello youtuber, ribadendo che il comportamento di Awed durante la settimana è stato inaccettabile e ingiustificabile. Le parole dell’attore sono particolarmente dure, e la stessa Ilary Blasi si rende conto che da parte di Ciufoli ci sia una vera e propria chiusura. L’attore conferma, e motiva la sua nomination affermando: “Lo trovo assolutamente non interessante e nocivo ad una collaborazione di gruppo”. Roberto Ciufoli ha nominato Awed.



