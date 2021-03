Aveva accoltellato per gelosia un suo coetaneo abbandonandolo a terra. Arrestato 20enne (Di martedì 30 marzo 2021) Venerdì scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli – su specifica richiesta del P.M. presso la Procura Rep. c/o il Tribunale di Tivoli -, con la quale è stata applicata la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di L. E. romeno di 20 anni. L’arresto dell’uomo, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi, è stato disposto in relazione ad un episodio criminoso avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 febbraio scorso, in località Villa Adriana di Tivoli nei pressi del supermercato “Pam”, dove il 20enne, a seguito di una lite scaturita per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza e alla presenza di testimoni, ha colpito un proprio coetaneo, ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 30 marzo 2021) Venerdì scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli – su specifica richiesta del P.M. presso la Procura Rep. c/o il Tribunale di Tivoli -, con la quale è stata applicata la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di L. E. romeno di 20 anni. L’arresto dell’uomo, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi, è stato disposto in relazione ad un episodio criminoso avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 febbraio scorso, in località Villa Adriana di Tivoli nei pressi del supermercato “Pam”, dove il, a seguito di una lite scaturita per motivi dinei confronti di una ragazza e alla presenza di testimoni, ha colpito un proprio, ...

