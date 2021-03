Attraverso le Fiandre 2021 | startlist e partecipanti Presenti Trentin | Bettiol e Nizzolo

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo un anno di assenza, domani, mercoledì 31 marzo, torna in programma la Dwars door Vlaanderen-le. Si preannuncia una grande edizione con tanti top rider al via da Roeselare, lungo i 184,1 chilometri che li accompagneranno sino a Waregem. Questo 76esimo appuntamento fornirà grandissime indicazioni su chi si potrà contendere e chi no la conquista del Giro delledi domenica 4 aprile. Presente al via il vincitore uscente del 2019 Mathieu van der Poel, per un’Alpecin-Fenix che comprende anche Tim Merlier e Jasper Philipsen. Contro di loro un’agguerritissima Deceuninck – Quick-Step che, oltre a Yves Lampaert, due volte vincitore della Dwars door Vlaanderen, comprende anche il campione del mondo Julian Alaphilippe, l’azzurro Davide Ballerini, Florian Senechal e Kasper Asgreen. Oltre a Ballerini, saranno ...