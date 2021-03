Almanacco del 30-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)del giorno è martedì 30 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Secondo martire Il secondo da latino secundus veniva attribuito in origine al secondogenito della famiglia oppure il più giovane fra i due membri omonimi la stessa logica si utilizzava per i nomi come Primo terzo quarto quinto Sesto avanti Eh dice il proverbio marzo tiene preparata sempre qualche improvvisata dai Speriamo di no visto che siamo No proprio a ridosso degli ultimi giorni se non andiamo oggi Vincent Van Gogh Eric Clapton Celine Dion Noi andiamo a fare invece gli auguri ai nostri nati di oggi Franco e Francesco voi ragazzi che che fantasia è i più rapidi che ci hanno raggiuntoanno Sono Viviana mi l’aria Annalisa divisa dobbiamo fare le congratulazioni a Vivian che sia come si dice bacia laureata laureata col baccellierato ha raggiunto a distanza una bella un ...