Zoff su Donnarumma: “Deve pensare a diventare un grande portiere, non al guadagno” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’ex portiere della Nazionale italiana, Dino Zoff, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma: “L’età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera intera davanti a sé. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non si Deve preoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, ma Deve pensare a diventare un grande portiere. C’è una base buona di giovani in Italia. Meret mi piace ma Deve andare a giocare con sostanza per fare esperienza. Non credo possa continuare ad alternarsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) L’exdella Nazionale italiana, Dino, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’, ha parlato del futuro di Gianluigi: “L’età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera intera davanti a sé. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non sipreoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa ilgià adesso, maun. C’è una base buona di giovani in Italia. Meret mi piace maandare a giocare con sostanza per fare esperienza. Non credo possa continuare ad alternarsi”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Dino #Zoff sul futuro del portiere del #Milan Gianluigi #Donnarumma - milansette : TMW Radio - Zoff su Donnarumma: 'Non pensi al denaro ma a diventare un grande portiere' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Zoff su Donnarumma: 'Non pensi al denaro ma a diventare un grande portiere' - sportli26181512 : TMW Radio - Zoff su Donnarumma: 'Non pensi al denaro ma a diventare un grande portiere': Intervenuto ai microfoni d… - MCalcioNews : Zoff a TMW RADIO: 'Donnarumma? Deve pensare a diventare un grande portiere, non ai soldi' -