Toti a De Luca | “Ogni giocatore tenga il proprio ruolo”

(Di lunedì 29 marzo 2021) GENOVA – “Con grande simpatia per De Luca, smettiamola: ognuno faccia il suo mestiere. Il Paese deve garantire dosi alle regioni attraverso vaccini certificati, secondo le regole. Sono certo che nessuno in questo Paese non voglia utilizzare vaccini: tutti quelli che ci sono e sono utili, verranno utilizzati”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, all’inaugurazione del nuovo hub vaccinale alla Fiera di Genova, alla presenza del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio.