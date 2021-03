Tommaso Zorzi | ufficiale | conduttore a Mediaset

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha annunciato che condurrà un programma tutto suo sulle reti. Di che cosa si tratta? Per adesso tutto quello che si conosce è semplicemente qualche indizio lanciato dallo stesso influencer tramite i suoi canali social. Scopriamo che cosa ha rivelato il vincitore del GF Vip 5. Non ci sono dubbi nel capire chi sia il personaggio televisivo del momento; dopo la sua schiacciante e annunciata vittoria al Articolo completo: dal blog SoloDonna

Poco dopo la rivelazione choc dello stilista: 'non faccio sesso da 28 anni ormai'; una rivelazione choc che ha fatto imbarazzare gli opinionisti in particolareche ha commentato 'io ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Isola dei FamosiTommaso Zorzi ha annunciato che condurrà un programma tutto suo sulle reti Mediaset. Di che cosa si tratta? Per adesso tutto quello che si ...A pochi giorni dall'uscita del film "Genitori vs Influencer", un nuovo progetto televisivo coinvolge Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli.