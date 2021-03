Suez: la nave incagliata comincia a muoversi (Di lunedì 29 marzo 2021) i siti web di osservazione del traffico marittimo. Vesselfinder e Myshiptracking evidenziano come la poppa della nave, che pesa più di 200.000 tonnellate, si sia allontanata dalla riva occidentale del canale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 marzo 2021) i siti web di osservazione del traffico marittimo. Vesselfinder e Myshiptracking evidenziano come la poppa della, che pesa più di 200.000 tonnellate, si sia allontanata dalla riva occidentale del canale L'articolo proviene da Firenze Post.

