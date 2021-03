Scaraffia | «A destra ci sono le donne leader | a sinistra quote rosa scelte dagli uomini”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il Fatto quotidiano, con Antonello Caporale, intervista la storica e giornalista Lucettasul tema: perché idelle formazioni dispesso? E perché anon cipersonalità finora in grado di tener loro testa? “I governi europeistati per anni nell’alveo del centropresidiato da un establishment a forte caratura maschile. Dunque lesbocciate all’opposizione, dove il potere costituito era più debole e la concorrenza più scarsa. L’antesignana è senza dubbio Margaret Thatcher che conquista laship dei conservatori inglesi quando il partito è ridotto al lumicino, senza più energia e futuro. Negli anni, in Italia, ...

