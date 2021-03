Rosa Di Grazia e Deddy, parla l’ex fidanzato: “Io ho 25 anni, lui 18”, poi aggiunge: “Non ha possibilità di vincere” (Di lunedì 29 marzo 2021) Rosa Di Grazia e Deddy, c’è un amore all’interno della scuola di Amici. Rosa è la ballerina più discussa dell’attuale edizione di Amici e FanPage ha per questo motivo rintracciato Filippo Bianchi, il suo ex fidanzato. Rosa stava insieme a Filippo quando è entrata nella scuola di Maria De Filippi, salvo poi lasciarlo per intraprendere una relazione con il cantante Deddy, suo compagno di classe. “Conosco Rosa da poco più di un anno, siamo tutti e due di Santa Marinella. Stavo aprendo una discoteca e l’ho conosciuta durante un colloquio di lavoro. In quel momento ero impegnato con un’altra ragazza che ho deciso di lasciare. Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021)Di, c’è un amore all’interno della scuola di Amici.è la ballerina più discussa dell’attuale edizione di Amici e FanPage ha per questo motivo rintracciato Filippo Bianchi, il suo exstava insieme a Filippo quando è entrata nella scuola di Maria De Filippi, salvo poi lasciarlo per intraprendere una relazione con il cantante, suo compagno di classe. “Conoscoda poco più di un anno, siamo tutti e due di Santa Marinella. Stavo aprendo una discoteca e l’ho conosciuta durante un colloquio di lavoro. In quel momento ero impegnato con un’altra ragazza che ho deciso di lasciare. Tra me ec’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una ...

