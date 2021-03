Pasqua rossa: vietati gli spostamenti tra regioni ma non i viaggi all’estero (Di lunedì 29 marzo 2021) Nei giorni di Pasqua agli italiani è consentito spostarsi per raggiungere un aeroporto da dove partire per turismo, mentre qualsiasi altro spostamento tra regione dovrà essere comprovato da un valido motivo di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio e/o residenza. E’ quanto prevede l’ultimo decreto Covid, firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una decisione che ha fatto esplodere non poche polemiche: “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia”, ha protestato il presidente di Federalbeghi, Bernabò Bocca, alla notizia delle nuove regole che sanciscono il via libera alle vacanze Pasquali all’estero. “Se è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Nei giorni diagli italiani è consentito spostarsi per raggiungere un aeroporto da dove partire per turismo, mentre qualsiasi altro spostamento tra regione dovrà essere comprovato da un valido motivo di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio e/o residenza. E’ quanto prevede l’ultimo decreto Covid, firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una decisione che ha fatto esplodere non poche polemiche: “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare ioltre confine e invece impedire quelli in Italia”, ha protestato il presidente di Federalbeghi, Bernabò Bocca, alla notizia delle nuove regole che sanciscono il via libera alle vacanzeli. “Se è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia resta chiusa fino a maggio e da domani più di metà del Paese sarà in zona rossa. Cosa è consentito fare in… - Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - Corriere : ?? Seconde case, spostamenti fra regioni, turismo, visite ai parenti: tutto quello che c'è da sapere sulle vacanze d… - vault_emblem : RT @PancakeItaliano: Penso al fatto che non posso vedere mia nonna per pasqua e che il tatuaggio mi è saltato a causa della zona rossa....e… - alinomilan : @lageloni È la zona rossa più ridicola del mondo. A Milano tutti in giro, gente che fa aperitivo in piazze piene. S… -