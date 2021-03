Paolo Bassetti | Vi racconto la Tv ai tempi del Covid

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 29 marzo 2021): «I diritti tv italiani devono restare nel nostro Paese. No al mordi e fuggi» L’Economia del Corriere della sera, pagina 15, di Federico De Rosa. Produzioni interrotte, studi televisivi chiusi, autori o showman in quarantena o con il virus. Il 2020 è stato un anno di stravolgimenti anche per chi produce spettacoli o fiction. «La pandemia ha avuto un impatto molto forte, abbiamo dovuto reinventare il modo di lavorare. Abbiamo avuto alcuni ritardi, ma le produzioni principali come Grande Fratello, MasterChef, L’Eredità o Il Paradiso delle Signore sono andate avanti». A un anno di distanzapuò guardare indietro con una certa soddisfazione. Banijay, il primo gruppo indipendente nella produzione di contenuti al mondo, di cui è country manager per l’Italia «è stata messa subito in sicurezza con ...