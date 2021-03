Magalli fuori dal suo celebre show? Le indiscrezioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Stando a un rumor in circolazione Giancarlopotrebbe in futuro essere sostituito da Salvo Sottile. I Fatti Vostri, tensioni dietro le quinte: Sottile sostituirà? su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Magalli fuori

Secondo le ultime indiscrezioni Salvo Sottile potrebbe lasciare la Rai per tornare in Mediaset. La sua carriera è cominciata quando ha collaborato con alcune reti regionali in Sicilia. Nel 1992 viene ...... esagerato eluogo. Lo spiego a chi mi legge ma soprattutto alle persone che nei commenti dei ... Se la Carlucci va in onda con il pigiama in prime time, sesi presenta in smoking alle ...Cosa sta succedendo a I Fatti vostri? Il clima dietro le quinte sarebbe sempre più irrespirabile, con il cast più diviso che mai ...Ricordate la Premiata Ditta? Ecco il motivo dello scioglimento del quartetto comico italiano. Scopriamolo insieme.