La regina Elisabetta, bisnonna in doppia cifra: ecco i dieci pronipoti (Di lunedì 29 marzo 2021) La sovrana dei record. La regina Elisabetta, al quarto posto nella graduatoria all-time dei regnanti più longevi con oltre 69 anni sul trono, va fortissimo anche in un’altra classifica, ben più dolce e meno istituzionale: con l’arrivo del nuovo royal baby, terzogenito di Zara Phillips (figlia della principessa Anna) e Mike Tindall, Sua Maestà e il marito Filippo toccano l’invidiabile quota di dieci pronipoti.?? Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) La sovrana dei record. La regina Elisabetta, al quarto posto nella graduatoria all-time dei regnanti più longevi con oltre 69 anni sul trono, va fortissimo anche in un’altra classifica, ben più dolce e meno istituzionale: con l’arrivo del nuovo royal baby, terzogenito di Zara Phillips (figlia della principessa Anna) e Mike Tindall, Sua Maestà e il marito Filippo toccano l’invidiabile quota di dieci pronipoti.??

Advertising

sonosimpaticaao : @alexiacalcin8 tipo una volta volevo sfogarmi e l ho tipo insultato dicendo hai piu nome te della regina elisabetta ma fatti una vita... ?? - VercesiErnesto : RT @Gianmar26145917: #Capranica da del 'pirata' a #BorisJohnson Bene ma non benissimo...Parla della Regina Elisabetta, Antonio, che è megl… - gettasofia : RT @Gianmar26145917: #Capranica da del 'pirata' a #BorisJohnson Bene ma non benissimo...Parla della Regina Elisabetta, Antonio, che è megl… - emmerrekappa : @vuaelle potresti vivere più della regina Elisabetta con ste premesse - WALLSXHB : domani per andare a fare il tampone mi vestirò come se dovessi andare a prendere il tè con la regina Elisabetta -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta Pressioni della regina Elisabetta II sul nipote perché non commetta gli errori di Carlo Il principe William e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si sposarono nell'aprile 2011. La nonna del principe, la regina Elisabetta II, fece pressione su suo nipote, perché non voleva che commettesse gli stessi errori di suo padre, Carlo, che divorziò da Lady Diana nel 1996. Secondo l'esperta della famiglia reale,...

Lady D, lettera misteriosa venduta all'asta: scoperto come chiamava la Regina Venduta all'asta una lettera di Lady Diana, per una cifra di 8.700 sterline: in essa, la Spencer si riferiva alla Regina Elisabetta chiamandola 'The boss' Venduta all'asta una lettera scritta da Lady Diana Spencer , consorte di Carlo, principe del Galles, negli anni tra il 1981 e il 1996. Risalente al 10 ottobre ...

Pressioni della regina Elisabetta II sul nipote perché non commetta gli errori di Carlo Sputnik Italia La regina Elisabetta, bisnonna in doppia cifra: ecco i dieci pronipoti Il nuovo royal baby, terzogenito di Zara Phillips (figlia della principessa Anna) e Mike Tindall, regala il sorriso alla sovrana e al marito Filippo: «Non vedono l’ora di incontrare il bambino, appena ...

Kate Middleton dopo Meghan Markle: la vita ricomincia da un libro Il 7 maggio, a poco più di un anno dell’inizio della pandemia di Coronavirus, esce online e nelle librerie britanniche “Hold Still”, la versione letteraria dell’ omonima mostra organizzata da Kate Mid ...

Il principe William e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si sposarono nell'aprile 2011. La nonna del principe, laII, fece pressione su suo nipote, perché non voleva che commettesse gli stessi errori di suo padre, Carlo, che divorziò da Lady Diana nel 1996. Secondo l'esperta della famiglia reale,...Venduta all'asta una lettera di Lady Diana, per una cifra di 8.700 sterline: in essa, la Spencer si riferiva allachiamandola 'The boss' Venduta all'asta una lettera scritta da Lady Diana Spencer , consorte di Carlo, principe del Galles, negli anni tra il 1981 e il 1996. Risalente al 10 ottobre ...Il nuovo royal baby, terzogenito di Zara Phillips (figlia della principessa Anna) e Mike Tindall, regala il sorriso alla sovrana e al marito Filippo: «Non vedono l’ora di incontrare il bambino, appena ...Il 7 maggio, a poco più di un anno dell’inizio della pandemia di Coronavirus, esce online e nelle librerie britanniche “Hold Still”, la versione letteraria dell’ omonima mostra organizzata da Kate Mid ...