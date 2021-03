Ismea | nel 2020 cresce consumo di uova | è record con 219 pro capite

(Di lunedì 29 marzo 2021)ilnazionale di, tra i prodotti maggiormente apprezzati dal consumatore nel, ottenendo un aumento degli acquisti di quasi il 14% in valore e del 12,5% in volume. Un dato che viene confermato anche dalapparente che ha raggiunto il suo più alto livello con un oltre 219pro-. E’ quanto emerge da un report dell’che evidenzia come lesiano “economiche, di alto valore nutritivo, quasi esclusivamente di origine nazionale e sempre più spesso provenienti da allevamenti etici”. A favorire questo prodotto, in un anno complicato come quello appena concluso, – spiega l’Isema – anche la bassa esposizione verso il canale Horeca e la presenza di un sistema produttivo integrato e autosufficiente, ...

E' quanto emerge da un report di. Il 75% del patrimonio animale è concentrato nel Nord Italia soprattutto in Veneto, Lombardia e Emilia - Romagna, dove si trovano rispettivamente il 25%, 24% e ...